Directa Plus Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Dividendenrendite von Directa Plus beträgt derzeit 0 Prozent, was nur geringfügig unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Directa Plus ist neutral, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen gab.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Directa Plus eine Rendite von -68,39 Prozent erzielt, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,72 Prozent, und auch hier liegt Directa Plus mit 47,67 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Directa Plus-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 100 als überkauft gilt. Auch der RSI25-Wert von 87 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".