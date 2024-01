Direct Marketing Mix Inc Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "UWM Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Direct Marketing Mix liegt bei 17,65, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 61,69 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz, sind ebenfalls wichtige Indikatoren. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Direct Marketing Mix. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein klares Signal zur Anlegerstimmung. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung einer "neutralen" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Direct Marketing Mix-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 779,5 JPY liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 442 JPY (-43,3 Prozent) liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (+0,86 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Direct Marketing Mix in der einfachen Charttechnik als "neutral" bewertet.