Direct Marketing Mix Inc Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während ein überverkaufter Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnte. Bei der Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Direct Marketing Mix zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 97,33 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hinweist. Auch der 25-Tage-RSI deutet auf eine Überkauftheit hin, mit einem Wert von 84,35. Insgesamt erhält das Direct Marketing Mix-Wertpapier somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Direct Marketing Mix liegt derzeit bei 655,66 JPY, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 297 JPY liegt und somit einen Abstand von -54,7 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein negativer Trend, mit einem Niveau von 430,38 JPY und einer aktuellen Differenz von -30,99 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Einschätzung. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Direct Marketing Mix ergeben ein neutrales Bild. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ebenfalls die Note "Neutral".