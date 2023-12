Direct Marketing Mix Inc Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der letzten 7 Tage für die Direct Marketing Mix-Aktie beträgt aktuell 76, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Direct Marketing Mix in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Direct Marketing Mix wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Direct Marketing Mix ist derzeit -4,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -48,14 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Direct Marketing Mix war neutral, und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.