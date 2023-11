Direct Marketing Mix Inc Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Direct Marketing Mix ergibt sich ein RSI von 25,45 Punkten auf 7-Tage-Basis, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger stark schwankend und zeigt weder eine Überkaufs- noch eine Überverkaufssituation an, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse trendfolgender Indikatoren ergibt, dass der 200-Tage-Durchschnittspreis für Direct Marketing Mix bei 917,49 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnittspreis hingegen beträgt 452,86 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In den sozialen Medien wurde Direct Marketing Mix in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Direct Marketing Mix-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der verschiedenen analysierten Kriterien.