Direct Marketing Mix Inc Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Direct Marketing Mix liegt bei 70,51, was als überkauft betrachtet wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43 und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Direct Marketing Mix-Aktie ein Durchschnitt von 869,66 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 439 JPY, was einem Unterschied von -49,52 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 443,64 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,05 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Direct Marketing Mix in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Direct Marketing Mix wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.