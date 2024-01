Direct Marketing Mix Inc Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Anzahl der Bewegungen und hat eine Normspanne von 0 bis 100. Der RSI der Direct Marketing Mix liegt bei 28,95, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da auf sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen zu Direct Marketing Mix diskutiert werden.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Direct Marketing Mix auf durchschnittlichem Niveau liegen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Direct Marketing Mix-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die einfache Charttechnik führt.