Direct Marketing Mix Inc Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten zwei Wochen wurde der Direct Marketing Mix von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Internet-Kommunikation zeigte in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung für Direct Marketing Mix. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Auch hierfür erhält Direct Marketing Mix eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 25 Punkten, was bedeutet, dass die Direct Marketing Mix-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 56,46, was bedeutet, dass Direct Marketing Mix weder überkauft noch -verkauft ist, und damit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Direct Marketing Mix-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 784,17 JPY. Der letzte Schlusskurs (448 JPY) weicht somit um -42,87 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt ähnlich hoch liegt (+2,38 Prozent).

Zusammenfassend ergibt sich für die Direct Marketing Mix-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung, eine "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI und eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.