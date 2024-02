Direct Marketing Mix Inc Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Diskussionen rund um Direct Marketing Mix auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Direct Marketing Mix wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 86,39 Punkte, was darauf hindeutet, dass Direct Marketing Mix momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die aktuelle charttechnische Entwicklung der Direct Marketing Mix-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung zum letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend ist die Aktie von Direct Marketing Mix sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch aus technischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating versehen.