Mit Direct Line Insurance wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Direct Line Insurance weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividende von 0 % auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die 200-Tage-Linie der Aktie verläuft bei 164,2 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs liegt 0,7 Prozent über diesem Wert. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 181,32 GBP liegt die Aktie jedoch um 8,81 Prozent niedriger, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einstufung. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Direct Line Insurance führt.

Direct Line Insurance kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Direct Line Insurance jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Direct Line Insurance-Analyse.

Direct Line Insurance: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...