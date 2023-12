Direct Digital Holdings Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Die technische Analyse der Direct Digital-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 3,87 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 13,15 USD, was einem Unterschied von 239,79 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,78 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+93,95 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Direct Digital-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Direct Digital momentan als "überverkauft" eingestuft wird, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 19 Punkten. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 36,47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Direct Digital-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.