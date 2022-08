Diplomaten: Selenskyj soll Mittwoch vor UN-Sicherheitsrat sprechen

NEW YORK/KIEW (dpa-AFX) - Ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video zur UN-Sicherheitsratssitzung am Mittwoch zugeschaltet werden. Das berichteten Diplomaten in New York wenige Stunden vor der Sitzung, die um 16.00 MESZ starten soll. Es sei demnach nicht auszuschließen, dass Russland versuchen werde, die Rede Selenskyjs vor dem wichtigsten UN-Gremium zu blockieren. Dafür dürfte Moskau allerdings nicht die nötigen Stimmen des 15-köpfigen Rates haben.

Vor genau sechs Monaten begann Russland seine Invasion - anlässlich dessen trifft sich auch der Sicherheitsrat. Gleichzeitig ist am Mittwoch ebenfalls der ukrainische Unabhängigkeitstag./scb/DP/ngu