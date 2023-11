Diploma löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Diploma":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Diploma heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 44,87 Punkten, was darauf hinweist, dass Diploma weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 23,06, was darauf hindeutet, dass Diploma überverkauft ist. Insgesamt erhält das Diploma-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben Diploma in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht bewertet. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". In den aktuellen Berichten kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, sodass das Rating für das Diploma-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 3210 GBP, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -4,86 Prozent führt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Diploma.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben Diploma auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Insgesamt erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut", was darauf hindeutet, dass die Stimmung positiv ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Diploma derzeit gut dasteht. Der GD200 des Wertes liegt bei 2958,62 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie (3374 GBP) um +14,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine positive Abweichung von +12,46 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut" für die Diploma-Aktie.