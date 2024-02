Diploma-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diploma beträgt derzeit 36,02, was 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 37 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, und deshalb erhält Diploma in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Diploma eine Performance von 22 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um 1,22 Prozent, was bedeutet, dass Diploma im Branchenvergleich eine Outperformance von +20,78 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,23 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Diploma mit 19,77 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Diploma eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Diploma in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analysten bewerten die Diploma-Aktie derzeit als "Gut". Diese Bewertung setzt sich aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Diploma gab, ergibt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (3210 GBP) ein Abwärtspotenzial von -6,36 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Diploma daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.