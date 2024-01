Diploma Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Diploma erhält "Gut"-Bewertung von Analysten

Der britische Spezialist für technische Produkte und Dienstleistungen, Diploma, hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Diploma.

Die durchschnittliche Kursprognose von 3210 GBP für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -4,06 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3346 GBP. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung seitens der Analysten.

Ein weiteres Signal, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt eine "Schlecht"-Einstufung mit einem Niveau von 85,45. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt sich bei Diploma eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Verglichen mit anderen Unternehmen im Industriesektor hat Diploma im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,98 Prozent erzielt, was 13,55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt Diploma mit einer Rendite von 15 Prozent über dem Durchschnitt.

Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.