Diploma Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das Stimmungs- und Buzz-Level rund um die Aktien von Diploma wird sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf diese Faktoren wurde die Aktie von Diploma untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Diploma weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Diploma bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diploma beträgt 37. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 41. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Diploma damit unterbewertet. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Diploma eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Diploma daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" für Diploma vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Diploma vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -5,59 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 3210 GBP, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".