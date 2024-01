Diploma Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Dividendenrendite für Diploma beträgt aktuell 1,98 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,67 Prozent liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten. In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt ein "Gut", da 4 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 1 negative Empfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Diploma liegt bei 3210 GBP, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -4,75 Prozent entspricht. Daher wurde auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Diploma. In den Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich positive Themen behandelt, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Diploma daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diploma bei 37,88, was über dem Branchendurchschnitt von 36,58 liegt. Daher wurde das Unternehmen aufgrund fundamentaler Kriterien als überbewertet eingestuft und erhielt eine "Schlecht"-Bewertung.