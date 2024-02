Diploma Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Aktie von Diploma wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 36,02 insgesamt 3 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", der 37,31 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die fundamentale Analyse.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Diploma-Aktie derzeit insgesamt mit "Gut" bewertet, basierend auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3210 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -5,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Diploma-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +20,43 Prozent in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche erzielt, während der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,33 Prozent hatte. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Diploma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 3138,9 GBP für den Schlusskurs bewertet. Der letzte Schlusskurs lag bei 3406 GBP, was einem Unterschied von +8,51 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Diploma-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.