Diploma Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bezieht man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Diploma, so zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 28,75 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Diploma überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und weist Diploma auf dieser Basis weder als überkauft noch als überverkauft aus. Die Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher "Neutral". Insgesamt erhält das Diploma-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diploma liegt bei 36, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (KGV von 37,26) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, ist Diploma somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Diploma-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Diploma-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Diploma vor. Im Durchschnitt ergab sich ein Kursziel von 3210 GBP, was ein Abwärtspotenzial von -6,3 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Diploma somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Diploma von 3426 GBP mit +9,27 Prozent Entfernung vom GD200 (3135,36 GBP) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3387,92 GBP auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Diploma-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.