Dios Fastigheter AB Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Dios Fastigheter Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 68,85 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 85,35 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +23,97 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 71,69 SEK, was einem Abstand von +19,05 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dios Fastigheter liegt bei 34,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 32,26 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso gab es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher das Sentiment der Dios Fastigheter Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass die Anleger in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gestimmt waren. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv diskutiert. Somit wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.