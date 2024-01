Diodes Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs von Diodes hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 25,97 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -17,68 Prozent für Diodes bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,28 Prozent, wobei Diodes 1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Diodes ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Diodes-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 82,02 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 75,09 USD weicht somit um -8,45 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 71,6 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,87 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Diodes-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, hat Diodes derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,13%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt -2%, weshalb die Diodes-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie von Diodes in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen wurde, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Diodes vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 110,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 47,49 Prozent ergibt und somit eine Einstufung von "Gut" rechtfertigt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Diodes die Einschätzung "Gut".