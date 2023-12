Dingyi Investment Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Dingyi Investment weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" ist dies daher als unrentables Investment einzustufen, weshalb die Redaktion die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen hat.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für die Dingyi Investment einen Wert von 90,57, was als überkauft gilt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Auch bei der Betrachtung des RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich mit einem Wert von 75 die Einstufung als überkauft, was erneut zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die RSI daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Aktie liegt mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,43 HKD und einem aktuellen Kurs von 0,214 HKD um 50,23 Prozent unter dem GD200, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage liegt die Aktie mit einem Abstand von -37,06 Prozent als "Schlecht". Die Gesamtnote für die technische Analyse fällt somit ebenfalls "Schlecht" aus.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um die Dingyi Investment gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Weder das Stimmungsbild noch die Anzahl der Diskussionen zeigen Auffälligkeiten, weshalb die Redaktion in beiden Kriterien eine "Neutral"-Bewertung vergibt. Insgesamt wird die Dingyi Investment daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.