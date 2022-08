Dingdang Health senkt IPO in Hongkong wegen Erkältung

Kernaussagen: Dingdang Health hat bei seinem zweiten Versuch eines Börsengangs in Hongkong die Anhörung zur Börsenzulassung bestanden und will 100 Millionen Dollar einnehmen Das Unternehmen ist von seinem ursprünglichen Asset-Light-Modell zu einem anlagenintensiveren Modell übergegangen, um sein Versprechen einer schnelleren Lieferung einzulösen Von Emily Chan Hongkong öffnet endlich die Tür für die digitale Einzelhandelsapotheke Dingdang Health Technology Group Ltd. und… Hier weiterlesen