Dine Brands Global Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Dine Brands Global bei 46,35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 39, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Dine Brands Global ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 50,25) unter dem Durchschnitt liegt und zu einer Bewertung als unterbewertet führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dine Brands Global-Aktie zeigt, dass der Wert von 56,31 USD im letzten Jahr deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 49,65 USD liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 47,15 USD, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Der Aktienkurs von Dine Brands Global verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,29 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche eine Underperformance von -29,92 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.