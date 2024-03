Dine Brands Global Aktie: Das hat Konsequenzen!

Dine Brands Global wird als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,55 im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 46,29, was einer Differenz von 82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dine Brands Global liegt bei 89,23, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 51 und zeigt eine neutrale Situation, was zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Dine Brands Global-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Dine Brands Global-Aktie sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis ein "Schlecht"-Rating.