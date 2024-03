Dine Brands Global Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Dine Brands Global diskutiert. Das Anleger-Sentiment war an 12 Tagen grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Dine Brands Global-Aktie beträgt derzeit 56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 42,74 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit eine "Neutral"-Bewertung für Dine Brands Global.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Dine Brands Global eine Rendite von -38,8 Prozent auf, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite mit -32,84 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal eine "Gut"-, 1-mal eine "Neutral"- und 0-mal eine "Schlecht"-Bewertung für Dine Brands Global abgegeben. Langfristig erhält der Titel von institutioneller Seite das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 48,24 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 59,62 Prozent und ein mittleres Kursziel von 77 USD. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".