Dine Brands Global Aktie: War das schon alles?

Dine Brands Global verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,8 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche einer Underperformance von -33,86 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 33,86 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer Dividendenrendite von 4,37 % bietet die Aktie von Dine Brands Global einen Mehrertrag von 1,55 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dine Brands Global liegt bei 46,72, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 44 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal eine "Gut"-Einschätzung, 1 Mal eine "Neutral"-Einschätzung und 0 Mal ein "Schlecht"-Rating für Dine Brands Global abgegeben, was langfristig zu einem Rating "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 59,35 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 77 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.