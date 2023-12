Dine Brands Global Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Dine Brands Global. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 36,89 Punkte, was bedeutet, dass Dine Brands Global derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Dine Brands Global also in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Dine Brands Global festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert, weshalb Dine Brands Global auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dine Brands Global bei 9. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 50,22) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 82 Prozent), weshalb sie als unterbewertet eingestuft wird und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Dine Brands Global derzeit eine Dividendenrendite von 4,59 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent. Daraus ergibt sich eine Differenz von +1,84 Prozentpunkten im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.