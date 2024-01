Dine Brands Global Aktie: Einfach nur Spitze!

Dine Brands Global: Analyse und Einschätzung

Die Dividendenrendite von Dine Brands Global beträgt 4,59 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche (2,75 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dies macht die Einstufung der Aktie als "Gut" gerechtfertigt, da die Differenz 1,84 Prozentpunkte beträgt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Dine Brands Global mit -27,29 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von 35,9 Prozent, während Dine Brands Global mit 63,19 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Dine Brands Global eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben Dine Brands Global in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 81,4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 75,92 Prozent bedeutet. Basierend auf der Bewertung von Analysten ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Dine Brands Global.