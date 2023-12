Dine Brands Global Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Dine Brands Global hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -27,29 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt die mittlere Rendite 0,1 Prozent, und auch hier liegt Dine Brands Global mit 27,39 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Dine Brands Global in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen und die Stimmungsänderung eine mittlere Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine neutrale Einstufung hin, da die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Dine Brands Global für den längeren Zeitraum einen "Schlecht"-Rating aufweist, da der letzte Schlusskurs deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Jedoch für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dine Brands Global 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.