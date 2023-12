Dimerix Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Aktie der Dimerix wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um ihren aktuellen Trend zu bestimmen. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,1 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,165 AUD liegt, was einer Abweichung von +65 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen bestimmt wird, mit einer Abweichung von +10 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Dimerix-Aktie aufgrund dieser einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Des Weiteren wurde das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz, rund um die Aktie analysiert. Dabei konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich in den letzten Wochen reduziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Dimerix-Aktie einen Wert von 38,46 für den RSI7 und 48,39 für den RSI25. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Zuletzt wurde das Anleger-Sentiment analysiert, welches positiv ausfällt. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Dimerix beschäftigt. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.