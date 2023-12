Dimerix Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den letzten vier Wochen konnten bei Dimerix wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Dies lässt Rückschlüsse auf das aktuelle Bild der Aktie in den sozialen Medien zu. Die Aufhellung des Stimmungsbildes führt dazu, dass die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Ebenso wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Faktoren erhält Dimerix insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dimerix-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,1 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,2 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +100 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,16 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+25 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Dimerix eingestellt waren. Von insgesamt elf Tagen waren acht positiv, drei negativ und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Dimerix von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dimerix-Aktie liegt bei 31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 36,59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dimerix.

