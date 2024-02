Dimerix Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Dimerix betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 53,85 Punkten, was bedeutet, dass Dimerix derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,83, dass Dimerix weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Dimerix somit als "Neutral" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.

Die Diskussionen über Dimerix in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Dimerix bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Dimerix haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen und kaum Änderungen in der Stimmungsrate gemessen, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird Dimerix auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,12 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,22 AUD liegt, was einer Abweichung von +83,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +15,79 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".