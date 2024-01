Dimeco Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Dimeco-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 35,17 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 33,6 USD, was einem Unterschied von -4,46 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. In Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt (35,54 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit -5,46 Prozent ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, sodass die Dimeco-Aktie hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Dimeco-Aktie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung, und auch die Diskussionen der Anleger waren überwiegend positiv. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt.

In Bezug auf die Dividende liegt Dimeco mit einer Ausschüttung von 4,52 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,82 %) niedriger. Die Differenz beträgt 134,29 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Dimeco als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,38 insgesamt 20 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" (15,42). Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten die Einstufung "Gut".