Dimeco Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Handelsbank Dimeco schüttet eine Dividendenrendite von 4,52% aus, was 134,13 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,65%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dimeco-Aktie beträgt 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 59,03, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Dimeco-Aktie basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dimeco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 35,21 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 34,49 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf Dimeco betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft wird.