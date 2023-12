Dimeco Aktie: Das darf nicht passieren!

Die technische Analyse der Dimeco-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 35,42 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie aufgrund des Abstands von -5,42 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 33,5 USD als "Schlecht" eingestuft wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 bei 35,39 USD liegt und somit eine Differenz von -5,34 Prozent vorliegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ein "Neutral"-Rating. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen zeigen keine signifikanten Veränderungen oder Anzeichen für erhöhte Beachtung der Aktie.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Dimeco-Aktie bei 4,52 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 134,26 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Abschließend ergibt auch der Relative Strength-Index (RSI) ein "Schlecht"-Ranking für die Dimeco-Aktie. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 85,56, was jeweils zu einer "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, der Dividendenrendite und des Relative Strength-Index ein Gesamtbefund von "Schlecht" für die Dimeco-Aktie.