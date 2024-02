Dimeco Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Dimeco-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 34,39 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 36 USD liegt, was einer Abweichung von +4,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 34,35 USD nahe dem letzten Schlusskurs (+4,8 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dimeco-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dimeco mit einem Wert von 12,38 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 16,68. Dies entspricht einer Unterbewertung um 26 Prozent und führt daher zu einer "Gut"-Empfehlung.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 bei 50 Punkten liegt, was bedeutet, dass Dimeco weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Somit erhält das Dimeco-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Dimeco festgestellt wurde. Auch die Stärke der Diskussion hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Dimeco-Aktie somit über verschiedene Analysemethoden hinweg ein "Neutral"-Rating, was auf eine ausgewogene Bewertung hinweist.