Dimeco Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Dividendenrendite von Dimeco liegt derzeit bei 4,52 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -134,45 Prozent im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche. Aufgrund dieser Zahlen wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dimeco liegt bei 68,99 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie mit "Neutral" bewertet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist Dimeco derzeit -3,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -2,83 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Dimeco zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Zusammenfassung ergibt sich daher für Dimeco insgesamt eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik, den Relative Strength Index, die technische Analyse und das Sentiment.