Dime Community Bancshares Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Dime Community Bancshares hat eine Dividendenrendite von 3,84 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,97 %. Diese Differenz von 135,13 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Aus technischer Sicht zeigt die Dime Community Bancshares-Aktie eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 20,59 USD, während der letzte Schlusskurs bei 25,7 USD liegt, was einer Abweichung von +24,82 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 23,03 USD eine positive Entwicklung mit einer Abweichung von +11,59 Prozent. Laut der einfachen Charttechnik erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger von Dime Community Bancshares bewerten die Aktie in den sozialen Medien eher neutral. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Allerdings zeigt sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist zurückgegangen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.