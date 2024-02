Dime Community Bancshares Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Dime Community Bancshares-Aktie befindet sich derzeit in einer schlechten Position, basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Analysen. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 20,75 USD, während der aktuelle Kurs bei 19,4 USD liegt, was zu einer negativen Differenz von 6,51 Prozent führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Ebenso zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Abstand von -19,83 Prozent, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Obwohl die Kommunikationsfrequenz stabil geblieben ist, bleibt die Stimmungslage negativ. Die Gesamtbewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz ist daher ebenfalls "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine überkaufte Position der Dime Community Bancshares-Aktie. Mit einem RSI von 87 für die letzten 7 Tage und einem RSI von 74,85 für die letzten 25 Tage erhält die Aktie eine weitere "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich eine neutrale Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien. Positivere Themen haben in den letzten Tagen überwogen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Basierend auf diesen verschiedenen Analysen ergibt sich eine insgesamt negative Einschätzung für die Dime Community Bancshares-Aktie.