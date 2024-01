Dime Community Bancshares Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dime Community Bancshares. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 65,2 Punkte, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 29,74, was bedeutet, dass Dime Community Bancshares hier überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dime Community Bancshares liegt bei 7,49, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 15 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut" und 0 mal die Einschätzung "Neutral" für Dime Community Bancshares vergeben. Langfristig erhält das Unternehmen von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 25,94 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 31,07 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 34 USD. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher mit "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Dime Community Bancshares für diese Stufe daher ein "Gut".