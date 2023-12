Dime Community Bancshares Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Dime Community Bancshares 1-mal die Bewertung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben, was dem langfristigen institutionellen Rating "Gut" entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 27,4 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 24,09 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 34 USD ergibt und somit als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dime Community Bancshares-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,49 USD lag, was einer positiven Abweichung von +33,72 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (21,66 USD) weist eine positive Abweichung von +26,5 Prozent auf. Daher erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dime Community Bancshares liegt bei 19,4, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 23 und zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation an, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Dime Community Bancshares als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,49 insgesamt 52 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" von 15,5. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".