Dime Community Bancshares Aktie: Die Bären zittern!

Die Aktie von Dime Community Bancshares wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 7,49 liegt insgesamt 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 15,39 beträgt. Aufgrund dieser Bewertungsfaktoren erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Dime Community Bancshares in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral angesehen. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Analysten geben der Dime Community Bancshares-Aktie eine langfristige Einschätzung von "Gut", basierend auf 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird bei 34 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 26,25 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende wird Dime Community Bancshares im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,82 %) als schlecht bewertet. Die Dividendenrendite von 5,11 % liegt 133,71 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.