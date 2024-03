Dime Community Bancshares Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Dime Community Bancshares-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,92 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,66 USD, was einem Unterschied von -10,8 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 20,55 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -9,2 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Dime Community Bancshares-Aktie war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich vor allem auf positive Themen rund um das Unternehmen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie liegt bei 47,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 54,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Dime Community Bancshares-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.