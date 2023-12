Dime Community BancsharesPR Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Dime Community Bancshares ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Dime Community Bancshares-Aktie beträgt 20,46, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert liegt bei 26,69, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Gespräche der Anleger über das Unternehmen Dime Community Bancshares waren überwiegend negativ, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,49 liegt Dime Community Bancshares unter dem Branchendurchschnitt von 16,41 für die Branche "Handelsbanken". Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Dime Community Bancshares als "Gut"-Titel ein, da von insgesamt 18 Analysten 1 eine "Gut"-Bewertung abgegeben hat und keine "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 34 USD, was 23,5 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 27,53 USD liegt. Auf Basis dieser Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.