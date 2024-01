Dime Community BancsharesPR Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "W.R. Berkley":

Die Dime Community Bancshares-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage basiert. Der aktuelle Durchschnittskurs liegt bei 20,59 USD, während der letzte Schlusskurs 25,7 USD beträgt, was einer Abweichung von +24,82 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (23,03 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,59 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Dime Community Bancshares beträgt derzeit 3,84 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 138,97 % als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von lediglich 135,13 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 81,69 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde ebenfalls untersucht, wobei überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf dieser Auswertung wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Dime Community BancsharesPR kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Dime Community BancsharesPR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dime Community BancsharesPR-Analyse.

Dime Community BancsharesPR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...