Dime Community BancsharesPR Aktie: Der ganz große Wurf!

Die langfristige Meinung der Analysten über die Dime Community Bancshares-Aktie ist positiv. Von insgesamt 1 Bewertung wurde sie als "Gut" eingestuft, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Es gab in den letzten Monaten keine Aktualisierungen von Analysten zu dieser Aktie. Das Kursziel der Analysten liegt bei 34 USD, was eine potenzielle Performance von 26,25 Prozent darstellt, basierend auf dem aktuellen Kurs von 26,93 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,5 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 26,93 USD liegt, was einer Abweichung von +31,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 21,8 USD, wobei der letzte Schlusskurs über diesem Wert liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz üblich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 39,47 Punkten liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 26,37, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt wird die Dime Community Bancshares-Aktie von den Analysten als "Gut" bewertet, während die Charttechnik und der RSI ebenfalls positive Signale senden.