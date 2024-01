Dime Community BancsharesPR Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Aktie von Dime Community Bancshares wird sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht bewertet. Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 8,29 insgesamt 47 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" gemäß der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dime Community Bancshares-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,59 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 25,7 USD um +24,82 Prozent darüber, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 23,03 USD eine Abweichung von +11,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Dime Community Bancshares derzeit eine Dividendenrendite von 3,84 % auf, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,97 % als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Dime Community Bancshares haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesen Bereichen führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Bewertung der Aktie von Dime Community Bancshares, wobei fundamentale und technische Analysen zu einer positiven Einschätzung führen, während die Dividendenrendite und das Sentiment und Buzz zu einer negativen Einschätzung beitragen.