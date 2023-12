Dime Community BancsharesPR Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Dime Community Bancshares war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird dem Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Insgesamt erhält Dime Community Bancshares von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien über Dime Community Bancshares war langfristig stark, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Diskussionintensität führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Dime Community Bancshares momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dime Community Bancshares-Aktie zeigt einen überverkauften Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis deutet auf eine Überverkauftheit hin, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Dime Community Bancshares.