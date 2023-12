Dime Community BancsharesPR Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

Die Dime Community Bancshares hat in letzter Zeit eine positive Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 20,54 USD, während der aktuelle Kurs bei 25,57 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +24,49 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 20,73 USD, was einer Distanz von +23,35 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Dime Community Bancshares im Vergleich zu anderen Handelsbanken eine Dividendenrendite von 5,11 % auf, was 133,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse von Dime Community Bancshares ist überwiegend negativ, wie Analysen von sozialen Plattformen zeigen. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Stimmung als "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dime Community Bancshares mit einem Wert von 7,49 unter dem Branchendurchschnitt von 16 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und somit auf fundamentaler Basis ein "Gut" erhält.